Регулярные опоздания могут быть признаком депрессии

Редкие опоздания в обществе считаются нормой, однако когда они становятся хроническими, то могут привести к большим проблемам. Почему некоторые люди постоянно задерживаются и можно ли это исправить, разбираемся в нашем материале.

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Регулярные опоздания могут говорить о несобранности и отсутствии дисциплины, и чаще всего такая проблема видна еще с детства: сначала тяжело собираться в школу, потом – в институт, а затем – на работу. Об этом Москве 24 рассказала специалист Московской службы психологической помощи населению Екатерина Игонина.

Психолог подчеркнула, что в таких случаях человек может даже начать вставать раньше, но все равно опаздывать, так как будет много времени тратить на поход в душ или выбор одежды.

При этом особенно острой проблема становится, если на работе нет строгого контроля, подчеркнула Игонина. В этом случае опоздания на 5–10 минут входят в привычку и не вызывают дискомфорта у человека до тех пор, пока на это не обратит внимание начальство.

Иногда несобранность может быть признаком неуверенности в себе, заметила эксперт. Например, когда человек постоянно бегает по квартире в поисках нужных вещей и из-за этого опаздывает.

"Неуверенные люди постоянно себя перепроверяют, особенно перед какими-то значимыми событиями, собеседованиями. Более того, бывает, что человек уже вышел на улицу, но вернулся, чтобы посмотреть, выключил ли утюг. И в результате это привело к опозданию", – добавила Игонина.

Помимо прочего, регулярные опоздания могут говорить об эмоциональном выгорании, депрессии или депрессивном настроении, рассказала специалист. В этом случае у человека снижается общий эмоциональный фон, ритм жизни становится заторможенным.

"Либо он вообще никогда не любил работу и ему приходилось всегда через силу на нее идти, либо в данный момент по каким-то причинам у него нет желания туда идти, появляется апатия", – объяснила психолог.

Также на привычку опаздывать влияют культурные особенности. Игонина отметила, что в некоторых странах считается нормальным жить неспешно, поэтому к опозданиям там относятся не критично.

Как помочь себе и близким

Принять или побороть вредную привычку можно только при осознанном подходе, заметила психолог. Но, по ее словам, для этого может потребоваться много сил и времени. Сначала специалист рекомендует понять, в каких ситуациях опоздания – это табу (например, когда человек забирает ребенка из садика).

В качестве мотивации специалист рекомендовала использовать поощрения или ограничения. Например, за своевременный выход из дома можно купить кофе, а за опоздание – отказаться от вкусного десерта.

"Мы привыкаем ко всему, в том числе и к плохому, поэтому можем привыкнуть ругать себя и наказывать за каждую мелочь. Так что надо именно эпизодически ограничивать себя в хорошем, а не причинять вред", – объяснила эксперт.

Однако в случае, если от вечных опозданий страдает близкий, Игонина призвала не давить и не решать проблему за него. Психолог подчеркнула, что в таком случае можно навредить и ему, и вашим отношениям.

Эксперт рекомендовала помогать близкому человеку действиями: например, поставить чайник, чтобы помочь быстрее позавтракать утром, или подойти и потрясти за плечо того, кто затягивает подъём уже после нескольких сигналов будильника, чтобы он встал вовремя. А при общении с теми, кто регулярно опаздывает, стоит помнить о важности соблюдения ваших границ.

"Дайте человеку понять, что для вас это значимо, что опоздания негативно влияют на вас лично", – предложила психолог.

В заключение специалист добавила, что в некоторых случаях необходимо обратиться за помощью к психологу. По ее словам, терапевт поможет как определить причины постоянных опозданий, так и справиться с от привычек, которые мешают делать всё вовремя и не опаздывать.