Согласно опросу, меньше четверти москвичек готовы менять свою фигуру ради мужчин. При этом каждый третий москвич готов пойти в зал ради знакомства с женщинами. А более половины опрошенных заявили, что фигура и внешняя красота потенциального партнера важны так же, как и человеческие качества, и они не готовы выбирать что-то одно. «Вечерняя Москва» узнала у психолога Натальи Наумовой, какая патология кроется за желанием похудеть ради другого человека и может ли партнер диктовать свои условия о внешности возлюбленного.

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По ее словам, если человек хочет похудеть ради партнера, то ему хочется нравиться и у него есть представление о том, как он должен выглядеть, чтобы симпатия была взаимной.

— Ему кажется, что такой, какой он есть, он не понравится другому человеку. Поэтому нужно постараться притвориться кем-то другим, сделать все возможное, чтобы соответствовать ожиданиям партнера, — рассказала она.

В данной ситуации скрывается внутриличностный конфликт, который связан с взаимоотношениями с родителями, отметила эксперт.

— Взрослые принимали ребенка только тогда, когда он вел себя одобряемым образом, то есть соответствовал их ожиданиям. В другом случае ребенка били, наказывали или не обращали на него внимания. У человека накопился негативный опыт, и во взрослом возрасте ему кажется, что его не смогут полюбить любым. Он уверен, что должен соответствовать ожиданиям других, стремиться к какому-то недостижимому идеалу, — считает Наумова.

Специалист подчеркнула, что человек считает, что не может встретить любимого и создать семью, потому что у него лишний вес. Он сам себе закрывает дорогу, чтобы стать счастливым и получить желаемое.

— Человеку необходимо научиться осознавать свои потребности. И далее думать, каким образом эти потребности можно реализовывать. Даже похудев, зачастую человек все равно видит, что желаемого результата не всегда удается достичь. Появляются еще какие-то дополнительные сложности, — объяснила собеседница «ВМ».

По ее мнению, если сам партнер диктует любимому человеку правила, как он должен выглядеть, например, похудеть, «подкачаться» или что-то еще сделать со своей внешностью, то он не готов принимать другого как данность.

— У такого человека есть потребность «лепить» из партнера своего идеала, чтобы было не стыдно показать его родным и друзьям, выйти вместе в общество. Причина этого — также проблема в отношениях с родителями. Человек хочет соответствовать их ожиданиям. Пока он не примет себя таким, какой он есть, то не сможет принять своего партнера, — сказала она.

Во взрослой жизни, как правило, такие паттерны поведения не помогают, а только мешают выстраиванию здоровых отношений. В этом случае помогут психотерапия и работа над собой, подытожила Наумова.