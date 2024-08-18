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В МПСУ узнали, что черты противоположного пола в характере смягчают страх одиночества

Исследование россиян показало, что андрогинность (наличие свойств противоположного пола в характере человека) может защищать от боязни одиночества. Об этом сообщает университет МПСУ на сайте Naked Science.

Найдено преимущество людей с андрогинным характером
© Газета.Ru

В исследовании приняли участие 28 мужчин и 33 женщины в возрасте от 18 до 35 лет из Москвы, Московской области и других регионов страны. Чуть более четверти (26,2%) сообщили о наличии пяти и более близких друзей, еще две трети (67,2%) — от одного до четырех, оставшиеся 6,6% не имели друзей вообще.

Мужчины и женщины с чертами противоположного пола в характере практически не испытывали одиночества. Люди с мужскими характеристиками чаще других не видели ресурса самопознания и саморазвития в ситуациях одиночества. Несмотря на это, представители мужского гендера не стремились затеряться в социуме, чтобы избежать уединения, в отличие от женщин.

До этого ученые выяснили, что мышцы мужчин и женщин предпочитают получать энергию из разных веществ. Несмотря на отличия, два месяца тренировок оказывают похожее действие на мышцы обоих полов, снижая риск диабета.

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Психология