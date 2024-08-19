Почему пожилым людям не стоит бояться новых хобби

Сегодня у пенсионеров столичного региона есть много возможностей раскрыть таланты и погрузиться в какое-нибудь новое занятие. Работают проекты «Московское долголетие» и «Активное долголетие», в библиотеках и домах культуры открыты всевозможные кружки и секции. Некоторые пожилые люди не решаются браться за незнакомое хобби, считая, что в возрасте 60+ уже поздно приобщаться к чему-то неизведанному.

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Клинический психолог сети пансионатов для пожилых людей «Теплые беседы» Виктория Кондрашина в беседе с изданием «Вести Подмосковья» перечислила причины, по которым на пенсии можно и нужно открывать для себя новые интересы. Так, у вышедшего на пенсию человека обычно появляется больше свободного времени: не нужно спешить на работу или заботиться о детях, которые уже взрослые. В этот период можно позволить себе попробовать то, на что не хватало времени в молодости.

Кроме того, к 60 годам человек накапливает солидный жизненный опыт, помогающий лучше понимать себя и свои желания. По словам психолога Кондрашиной, в этом возрасте многие точно знают, что им нравится и что не нравится. Поэтому выбор хобби будет более осознанным, чем в юности - это увеличит шансы на успех.

«Новое занятие не только позволит проводить время с удовольствием, но и поддерживать физическое и ментальное здоровье. Танцы, плавание или йога помогают оставаться активными, изучение нового языка и творчество стимулируют работу мозга и не дают развиваться когнитивным изменениям», - отметила специалист.

Благодаря новым хобби пожилой человек может завести новые приятные знакомства с единомышленниками, получить от них поддержку и внимание в кружках, клубах по интересам или онлайн-сообществах.