Основные принципы Кейт Миддлтон для сохранения гармонии

Принцесса уверена, что эти принципы важны для сохранения гармонии. Королевский биограф Роберт Джобсон заявил, что сразу же после свадьбы с Уильямом Кейт Миддлтон строго расставила свои границы. Она не собиралась «геройствовать» ради выполнения возложенных на неё королевских обязанностей, чтобы не подвергать себя лишнему стрессу.

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Так, например, Кейт настояла на том, что имеет право на получение отпуска после рождения ребёнка. Миддлтон твёрдо убеждена в том, что время, которое она провела с детьми вдали от СМИ и любопытных глаз, пошло на пользу всей её семье.

Кроме того, когда стал известен диагноз принцессы, она сразу же изменила приоритеты и решила, что будет посвящать время исключительно своему здоровью, строго соблюдая все рекомендации врачей, избегая необходимости постоянно появляться на публике.

Третье правило принцессы гласит, что она, её муж и дети будут жить вдали от городской суеты, чтобы в любой момент иметь возможность уединиться. Для Миддлтон крайне важно, чтобы её сыновья и дочь свободно могли гулять на улице и расти как обычные дети.

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