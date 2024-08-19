Почему возникает выгорание

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Выгорание у человека — это незавершенный цикл стресс-реакции. Если его не заканчивать, стрессы накапливаются и приводят к состоянию апатии и нежеланию что-либо делать. Об этом рассказала психолог, коуч, Анастасия Кутузова.

Она пояснила, что в современном мире стресс приобрел совсем другой вид, чем сотни лет назад, где угроза и опасность были очевидными. Сейчас стрессовые ситуации возникают в течение дня и вызваны разными факторами.

По словам Кутузовой, есть перечень действий, которые можно выполнять каждый день, завершая цикл стресса. Для этого подойдет физическая нагрузка, смена деятельности, объятия любимого человека, передает РИАМО.

До этого стало известно, что 50 процентов руководителей российских компаний настаивают, чтобы их сотрудники в обязательном порядке уходили в отпуск. В противном случае повышаются риски возникновения выгорания, что негативно отразится на продуктивности и результативности, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

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