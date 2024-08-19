Как снять эмоциональное напряжение

Работа в напряженном графике, трудности в семье и волнения из-за непростой ситуации в стране и мире вызывают нервное напряжение, а это в свою очередь обостряет ряд проблем со здоровьем. Психолог, гештальт-терапевт Елена Масолова объяснила «ФедералПресс», как с этим бороться.

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«Если вы откладывали поход к массажисту, если вы откладывали поход в баню, если вы откладывали пешую прогулку, сегодня для вас то время, когда вам это откладывать, категорически запрещено. Нужно снять все напряжение, скопленное в вашем теле», – отмечает эксперт.

По словам Елены Масоловой, эмоциональное напряжение активно переходит в тело. Психолог отмечает, что в таком случае не удивительно, если появятся лишние килограммы, обострятся боли в спине, коленях или усилятся другие проблемы со здоровьем.

«Чаще обнимайтесь, трогайте друг друга. Добавляйте больше тактильного контакта. Помните, что наше эмоциональное состояние в наших руках», – призвала психолог.

Ранее 360.ru писал, что психолог рассказал, как развивать свой эмоциональный интеллект. По словам эксперта, людям необходимо анализировать свои эмоции.