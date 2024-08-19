Надежда Стрелец рассказала о кризисе в отношениях с мужем

Накануне журналист и автор популярного YouTube-канала «Стрелец-молодец» Надежда Стрелец отвечала на вопросы подписчиков в инстаграме*. В процессе Надежду попросили подробнее рассказать об отношениях с мужем, вернее, о том, что они (по ее собственному признанию) не безоблачны. «Вы как-то писали, что с мужем у вас не всегда идиллия...» — обратились к Надежде фолловеры.

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«Ни у кого нет идиллии всегда. Только в инстаграме*», — констатировала в ответ Стрелец. Таким образом журналист признала, что проблемы с любимым мужчиной у нее случаются, но вместе они их в итоге преодолевают, потому что дорожат браком. «У нас было несколько кризисов, и один совсем недавно. Благо эти отношения нам обоим дороги, мы оба стараемся», — поделилась подробностями личной жизни звездный интервьюер.

Надеемся, что продолжительный семейный отпуск в Турции привнес в отношения Надежды и ее супруга еще больше тепла и понимания. «Ничто так не скрепляет брак, как заранее оплаченная поездка в отпуск», — уверена и сама журналист, и именно так подписала серию совместных снимков с супругом с отдыха.