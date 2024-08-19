Нонконкордантность: почему наше тело не всегда совпадет с разумом

Почему физическое возбуждение не всегда совпадет с нашим желанием заниматься любовью и наоборот - разбираемся с сексологом.

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Иногда случается так, что женщина не хочет заниматься сексом, но у неё появляются физиологические признаки возбуждения. Или наоборот: эмоционально она ощущает возбуждение, но тело никак не реагирует на ласки. Слово для описания таких ситуаций есть, пусть и труднопроизносимое, - нонконкордантность. В новом выпуске проекта "Короче, Омск" врач-сексолог высшей категории Сергей Тимофеев расскажет о том, что это такое и как быть, если между телом и эмоциями нет гармонии.

- Пара оказалась в интимной обстановке. Мужчина вроде бы всё делает правильно для женщины, а она не включается в процесс, хотя признаки возбуждения есть. Она всё понимает, но говорит, что просто не получит удовольствия. Вроде и партнёр приятен, но ничего не выходит. Возможно, у неё базовый уровень тревоги, поэтому мозг просто не может всё это воспринять, - отметил Сергей Тимофеев.

Почему тело может не реагировать на ласки, если мысленно вы чувствуете возбуждение? И что делать с этим несоответствием в постели? Узнаете в видео.

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