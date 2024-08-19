Ученые выяснили, можно ли купить счастье за деньги

С незапамятных времен, от истории о Будде до «Рождественской песни» Диккенса и даже сказок «1001 ночи», идея о том, что деньги не могут купить счастье, укоренилась в большинстве человеческих культур. Однако, как многие «общепринятые истины», это утверждение может оказаться неверным — по крайней мере, согласно новому исследованию.

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«Существует ли предел, за которым большее количество денег перестает быть связано с большим счастьем?» — спрашивает автор Мэтью Киллингсворт из Университета Пенсильвании в своем препринте.

По данным исследования, нет. Автор сравнивал данные от трех групп, одна из которых включает более 33 000 человек с доходом не менее 10 000 долларов, а другие — исключительно очень богатых людей с состоянием в миллионы долларов. Он пришел к неутешительному выводу: да, Илон Маск, вероятно, намного счастливее вас, сообщает iflScience.

Очень богатые люди «существенно и статистически значимо счастливее, чем люди, зарабатывающие 500 000 долларов в год. Более того, разница в ощущении счастья между богатыми и людьми со средними доходами была почти в три раза больше, чем разница между средним классом и бедными. Это противоречит идее, что люди со средними доходами находятся близко к пику кривой счастья. Результаты предполагают, что положительная связь между деньгами и счастьем продолжается далеко вверх по экономической лестнице», — пишет Киллингсворт.

Но что может объяснить эту связь между богатством и ощущением счастья? Ответ, по словам Киллингсворта, заключается не в большем количестве материальных благ, а в большем чувстве уверенности, которое даруют деньги.