Почему мужчины сбегают от семьи

Одной из причин, по которой мужчины уходят от жены, является их воспитание в неполной семье. Таким мнением с ИА «В городе N» поделилась нижегородка, участница конкурсов красоты и супруга генетика Андрея Золотарева Наталья.

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«Этим мальчикам в голову не вложили идею, что мужчина — это опора. Они видели только, как их собственный отец проявил безответственность и ушел, а потому и себе они позволяют поступить так же», — уверена Наталья.

Однако она подчеркивает, что нельзя винить в этом женщин, которые воспитывали сыновей в одиночестве. За то, чтобы вложить ребенку правильные ценности с ранних лет, всегда ответственны оба родителя.

Подробнее о том, какие роли в семье разделяют между собой мужчины и женщины, читайте в честном интервью с Натальей Золотаревой.