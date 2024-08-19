Как спасти отпуск от хандры и плохого настроения

Порой бывает так сложно расслабиться и наслаждаться отпуском, даже когда для этого, казалось бы, есть все условия. Не отчаивайтесь — эти 7 шагов помогут отогнать хандру и как следует отдохнуть.

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Высыпайтесь

Во время путешествия идея встать пораньше, чтобы больше успеть, может быть крайне соблазнительной. Однако отдых без полноценного сна невозможен, поэтому важно проводить в постели как минимум 7 часов в сутки. Избыток разнообразных активностей и мероприятий может быть невероятно утомительным, поэтому планируйте дни с учетом свободного времени, чтобы решить, чем заняться по настроению, без суеты и спешки.

Отпустите ситуацию

Отдыхающие, привыкшие к продуктивности в рабочие будни, обычно настроены на «образцовый» отдых. В отпуске такие личности могут винить себя в собственном плохом настроении, в результате чего оно становится еще хуже. Будьте к себе снисходительны: грустить и бездельничать — это нормально. Восстановите силы, не стремясь никого впечатлить, и вскоре почувствуете себя лучше.

Поделитесь переживаниями

Если тяжелые мысли никак не дадут вам переключиться на отдых, не стесняйтесь обратиться за поддержкой к близким людям — будь то звонок понимающему другу или откровенный разговор со случайным попутчиком. Честность в отношении своих чувств может возыметь терапевтический эффект. Наверняка у вас на примете есть человек, после разговора с которым становится легче.

Установите границы

Путешествие большой компанией может быть крайне увлекательным и веселым. Но все люди разные, даже если их связывают теплые дружеские отношения или семейные узы. Прежде чем отправиться в какую-либо групповую поездку, уточните, кто отвечает за коллективный досуг, и убедитесь, что у вас будет достаточно личного пространства. Едва ли вы отправляетесь в отпуск против своей воли, так что не забывайте о праве выбора и когда речь заходит о не слишком интересной вам экскурсии или скучной вечеринке.

Устраивайте «сиесту»

Послеобеденный отдых поможет не только пережить пик жары в тени — даже если температура воздуха комфортна, импровизированная сиеста обеспечит вам абсолютный покой — редкую возможность если не вздремнуть, то погрузиться в свои мысли без каких-либо отвлекающих факторов. Необходимость постоянно быть на связи и быстрый ритм жизни не оставляют шансов осознанности в рабочие будни. Используйте отпуск как возможность прислушаться к себе и замедлиться.

Контролируйте рацион

Было бы странно сидеть на строжайшей диете прямо во время отпуска без медицинских на то показаний. Но в то же время между дегустациями деликатесов и освежающими коктейлями не забывайте про основные приемы пищи. Полноценное питание прямо влияет на ваше самочувствие и уровень энергии. Не обязательно считать калории, просто убедитесь, что рацион достаточно сбалансирован и разнообразен.

Корректируйте планы

Изменения в планах можно рассматривать как обманутые ожидания и «слабину», а можно — как суперспособность быстро адаптироваться к ситуации. Если вы чувствуете, что отдых не задался — без сожалений смените формат. Например, проведите день в спа вместо похода в горы или, наоборот, променяйте размеренный пляжный отдых на активную экскурсию, когда душа просит приключений. Просто прислушайтесь к своим желаниям!