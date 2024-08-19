Пять видов оргазма и как их достичь женщине

Все согласятся, что сексом мы занимаемся по множеству причин — любовь, например. Но еще и для того, чтобы достичь кульминации, когда мы на пару минут (ну или кому как повезет) оказываемся на вершине блаженства. Но знали ли вы, что существует несколько типов женских оргазмов — в то время как большинство материалов крутятся вокруг «вагинальный и клиторальный». А некоторые сексологи вообще утверждают, что любой оргазм по своей сути клиторальный — и это тоже правда. По крайней мере, часть ее.

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По словам сексолога Ольги Василенко,

«Когда мы занимаемся сексом, то, что вы чувствуете физически, отправляет сигналы через ваши нервы в мозг. Он реагирует, выделяя химические вещества, заставляющие вас испытывать еще большее удовольствие. Когда сексуальное напряжение нарастает, наружная треть влагалища становится особенно наполненной кровью, создавая то, что исследователи называют оргазмической платформой».

Так что, по сути, наши тела готовят сцену для нас, чтобы мы могли достичь кульминации. Теперь нам остается только решить, какой именно оргазм мы хотим… Есть пять основных типов женских оргазмов.

Клиторальный

Это самый распространенный тип оргазма у женщин, как бы там ни шутили мужчины, которые до сих пор не знают, где искать клитор. Он возникает в ответ на стимуляцию одного крохотного бугорка, который «корнями» уходит очень глубоко в тело женщины. Клиторальные оргазмы характеризуются как «локализованные, острые, взрывные и кратковременные».

Вагинальный

Этот тип оргазма связан с загадочной точкой G — она, как тот суслик, которого не видно, но он есть.

«Хотя у всех тела разные, точка G примерно находится в нескольких сантиметрах внутри влагалища на передней стенке. Для достижения вагинального оргазма эту точку нужно стимулировать либо пальцем, пенисом, либо игрушкой. Во время проникновения массируйте эту точку "зовущим" движением. Вместо простого линейного перемещения вперед-назад, движение должно быть угловым или зачерпывающим, как если бы вы жестом приглашали кого-то подойти ближе», — объясняет Ольга.

Вагинальные оргазмы обычно длятся дольше, чем клиторальные, и могут ощущаться как полное телесное переживание.

Смешанный (множественный)

Для достижения комбинированного оргазма необходимо одновременно стимулировать и клитор, и точку G. Да, это требует больше усилий, но и вознаграждение будет вдвойне.

«Некоторые женщины боятся признаться, что им нужна дополнительная стимуляция клитора — а вдруг их сочтут неполноценными или несексуальными? Но уже известно, что достичь кульминации при вагинальном проникновении и (внимание!) правильной технике со стороны партнера может только каждая восьмая женщина. Так что большинству просто нужно задействовать еще и клитор — ручными методами или с помощью игрушек», — подчеркивает сексолог.

Коргазм

Если ваша первая мысль была «Что-что?», мы понимаем. Это более редкий и не часто обсуждаемый тип оргазма, вызванный физическими упражнениями. Женщины, испытавшие такие оргазмы, описывают их как менее интенсивные, но все же приятные. Такие упражнения, как подъемы ног в висе, наиболее полезны для оргазма от упражнений, так как они прорабатывают нижние мышцы пресса.

Коргазмы, как правило, начинаются в мышцах пресса, прежде чем перейти к интимным частям. Но одного подхода скручиваний недостаточно; нужно работать до состояния усталости, а затем продолжать, когда начинаете ощущать возбуждение. Если вы не фанат физической активности, это может стать вашей мотивацией — и да, теперь-то нам всем понятно, почему некоторые девушки качают пресс чуть ли не до посинения. Кстати, ровный плоский животик будет бонусом — ну не прелесть ли?

Цервикальный

Знали ли вы, что у вас также есть точка C? Не исключайте эту «сладкую сестру», она тоже может доставить интенсивное и полное телесное наслаждение. Эти оргазмы начинаются в шейке матки и распространяются через живот и тело. Как достичь цервикального оргазма? Во время сексуальной стимуляции шейка матки поднимается и движется к передней части тела.

Поскольку вагинальный канал становится длиннее при возбуждении, только глубокое проникновение сможет достичь шейки матки, что означает, что потребуется пенис или секс-игрушка. Вот еще один полезный совет — стимулирование шейки матки означает, что стенки влагалища также будут подвергаться трению. Это возбудит клиторальные луковицы, окружающие стенки. Результат — более мощный оргазм.

Как сделать оргазмы более частыми?

Проводите больше времени, увеличивая свое возбуждение через прикосновения или стимуляцию эрогенных зон, таких как соски, грудь или анус.

Меняйте интенсивность прикосновений. Это включает в себя остановки и повторные начала. Отсроченное удовлетворение может привести к более приятному оргазму. Практикуйте соло-секс, чтобы лучше понять свое тело и узнать, что вам нравится.

Говорите открыто. Общение важно. Объясните своему партнеру, что вас лучше всего стимулирует, пробуйте новые позы, виды секса или новые поведения.