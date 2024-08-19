Четыре способа не чувствовать вину за отказ от секса

Больше половины женщин чувствуют дискомфорт после отказа от близости с любимым мужчиной, об этом нам постоянно рассказывают специалисты, опираясь на свои консультации. Но чувство вины может засосать и даже привести к разрыву отношений. О том, как избежать неприятного состояние при отказе, нам рассказала сексолог Ольга Матвеева.

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Определите, если ли ваша вина в происходящем

По сути, секс всегда происходит с обоюдного согласия обеих сторон, а потому если один из партнеров не настроен на интим, никакой обиды быть в принципе не может. Но это в теории, а на практике оскорбленные партнеры устраивают настоящие сцены. Сексолог напоминает, что и вы, и ваш партнер сами определяете, как распоряжаться своим телом и другой человек никак не может и не должен на это влиять.

А точно ли дело в сексе?

Иногда кажется, что нежелание вступать в интимную связь с партнером связано исключительно с вашим самочувствием, тем не менее, если сексуальное влечение к партнеру перестает расти или хотя бы держаться на высоком уровне, стоит задуматься — а действительно ли дело во внешних факторах? Ольга:

«За нежеланием секса может скрываться неудовлетворенность отношениями, тело в такой момент реагирует первым».

Вероятно, есть смысл переосмыслить необходимость отношений, которые вас не удовлетворяют.

Откровенно поговорите с партнером

Часто бывает так, что простой разговор может спасти отношения, которые оказываются на грани. Вероятно, ваш партнер даже не догадывается, что вы каждый раз корите себя за отказ от близости, тем самым разрушая себя изнутри. Если партнер начинает прямо вас обвинять и предъявлять претензии, скажите прямо о своих чувствах и попытайтесь найти компромисс. В противном случае задумайтесь, нужны ли вам отношения, где вас не понимают и заставляют копаться в себе.

Работаем над самооценкой

Как правило, чем дольше женщина наращивает чувство вины за то или иное действие в паре, тем больше страдает ее самооценка. Наш эксперт предупреждает, что если ничего не предпринимать, работать над самооценкой придется под контролем специалиста, так как построить здоровые отношения с неуверенностью в себе и постоянным желанием угождать партнеру просто невозможно.