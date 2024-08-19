Психолог объяснил, как агрессия может стать источником силы

Агрессию принято считать отрицательным свойством личности, которое стоит подавлять. Но иногда агрессия может приносить пользу. В каких случаях? Расскажут эксперты.

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В массовом сознании агрессия — почти то же самое, что злость. Её принято замалчивать, скрывать и подавлять. Однако именно она помогает людям стать лидерами и достичь высот во всех желаемых сферах жизни.

Такая разная

Клинический психолог Ксения Савельева называет агрессию базовой энергией человека.

«Она необходима, чтобы защищаться, справляться с угрозой, для захвата ресурсов. Здоровая агрессия — это умение сказать "нет", отстоять свои ресурсы; сила, позволяющая восстанавливать и защищать собственные границы, движение вперед и источник силы, эмоция власти и энергии. Разделять эмоции на плохие и хорошие неправильно. С детства нам внушают что хорошо, а что плохо, что существуют "неправильные" эмоции и наоборот. Закладывая нам установки и убеждения не всегда адекватные, но социально одобряемые и удобные для родителей или общества. Мальчиков растят с запретом на эмоции, благодаря чему у зрелых мужчин неврозы, инфаркты, инсульты, суицидальный риск, они чаще умирают раньше женщин. Обществом порицается проявление агрессии у женщин, так как это идет вразрез с образом матери и хранительницы очага. Считается, что проявление даже здоровой агрессии убивает в женщинах нежность, женственность, делая их мужеподобными и непривлекательными для противоположного пола. Женщина карьеристка или руководитель часто воспринимается чем-то неестественным или вынужденной мерой поведения в отсутствии рядом сильного мужчины», — объяснила Ксения.

Разумное использование агрессии

Коуч ICF Жанна Травкина также настаивает на некой первобытной природе агрессии:

"Это не просто желание кому-то навредить. Агрессия — это мощный инстинкт, заложенный в нас природой для выживания и развития", — говорит она.

По мнению эксперта, существует несколько видов агрессии: Физическая: от подзатыльников до боевых искусств.

Вербальная: от сарказма до ораторского мастерства;

Пассивная: от молчаливого бойкота до искусства дипломатии;

Аутоагрессия: от самокритики до самосовершенствования.

Каждый из этих типов может быть как разрушительным, так и созидательным. Всё зависит от того, как мы их используем.

Жанна Травкина приводит примеры, в которых агрессия является мотивирующей силой, помогающей что-то создать или чего-то достичь:

"Без агрессии не было бы ни Олимпийских игр, ни чемпионатов мира. Представьте себе боксёра-пацифиста или футболиста, который боится отобрать мяч. Стив Джобс, Илон Маск, Джефф Безос — все они известны своим агрессивным подходом к инновациям и конкуренции. Без этой черты они, возможно, до сих пор сидели бы в гараже, мечтая о великом. Пабло Пикассо однажды сказал: "Каждый акт созидания — это прежде всего акт разрушения". Агрессия в искусстве помогает разрушать старые формы и создавать новые. Без агрессивного стремления к знаниям мы бы до сих пор считали, что Земля плоская, а болезни вызываются злыми духами".

Говоря о негативных проявлениях агрессии, она предложила несколько способов контроля собственных эмоций:

Первый шаг — это осознать свою агрессию. Заметьте, когда вы начинаете злиться. Что вы чувствуете в теле? Какие мысли приходят в голову?

Не пытайтесь подавить свою агрессию. Примите её как часть себя. Скажите себе: "Да, я злюсь, и это нормально".

Вместо того чтобы выплескивать агрессию на окружающих, направьте её в конструктивное русло. Займитесь спортом, творчеством или решением сложной задачи.

Когда чувствуете, что вот-вот взорветесь, мысленно нажмите на "паузу". Сделайте глубокий вдох и спросите себя: "Что я на самом деле хочу достичь в этой ситуации?"

Попробуйте посмотреть на ситуацию глазами другого человека. Это не значит, что вы должны с ним согласиться, но это поможет вам лучше понять его позицию.

В какой-то степени агрессия похожа на огонь. При правильном обращении огонь согревает и освещает, неосторожное же обращение превращает его в разрушительную силу, способную сжечь всё вокруг. Умеренно проявляемая и контролируемая агрессия может быть созидающей силой, внутреннем мотиватором, основой вашего лидерства. Главное, не позволять этой эмоции брать над вами верх, выходить из берегов. Важно держать её в пределах нормы, не давая абсолютной свободы, но и не "запирая" внутри себя.