Как справиться с синдромом самозванца

Психолог Каталина: людям с синдромом самозванца нужно делать комплименты другим. Обладатели такого синдрома не умеют отличать здоровую самокритику от обесценивания. Из-за этого, что бы они ни делали и каких бы успехов ни добивались, они всё равно чувствуют себя неполноценными. Постоянно жить в таком напряжении сложно, так что лучше избавиться от синдрома самозванца. Рассказываем, как это сделать.

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Как побороть синдром самозванца

Во-первых, нужно признать: если вы чего-то не знаете или не умеете, это не значит, что вы дилетант, объяснила психолог, бизнес-психолог и кандидат наук Екатерина Каталина в беседе с РИАМО. Вы развиваетесь в профессии и делаете свою работу.

Второй способ — меньше думать и больше делать. Чем решительнее вы будете действовать, тем проще вам будет осознавать свою уникальность.

Ещё один способ — делать комплименты другим. Чем больше красоты мы видим в других, тем больше замечаем её в себе. Необязательно хвалить кого-то вслух, можно отметить то, что нравится, про себя, добавила психолог.

Четвёртый способ — говорить о своих успехах и ошибках. Последнее важно, чтобы понять, что каждый человек может ошибаться.

Но самое важное в борьбе с самозванством — действие. Психолог посоветовала составить список того, чем хочется заняться, и начать реализовывать это по чуть-чуть каждый день.

Какие техники помогут при синдроме самозванца

Работающие техники для борьбы с синдромом самозванца посоветовала бизнес-психолог Евгения Баскова.

Вот что поможет: