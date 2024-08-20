О чем может рассказать голос человека

Голос — не просто набор звуков, но и отражение нашего внутреннего мира, наших эмоций, мыслей и переживаний. Психолог, тренер по речи, голосу и публичным выступлениям Ольга Рашевская отметила, что голос может рассказать о психологическом состоянии человека.

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— Голос — это всегда про состояние нашего тела, про наши внутренние переживания, про наши эмоции, которые мы испытываем в тот или иной момент, — отметила психолог в комментарии RuNews24.ru.

Рашевская уточнила, что голос всегда отражает чувства человека. В голосе проявляются и страх, и радость, и грусть, и гнев, так как довольно сложно держать под контролем изменение тона, темпа речи, паузы, заикания.

Эксперт отметила, что любое психическое расстройство, в том числе депрессию, можно выявить по голосу. При депрессии человек может говорить тихо, невнятно, как будто сквозь зубы.

До этого психолог, тренер по речи, голосу и публичным выступлениям Ольга Рашевская рассказала, что нужно учитывать при подготовке к публичному выступлению.