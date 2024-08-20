Почему не стоит бояться обращаться к психологам

В настоящее время в России есть большое число пациентов с клинической депрессией. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказала психолог Ирина Мансурова.

© Lenta.ru

По ее словам, люди редко воспринимают заболевание всерьез и не обращаются за помощью к специалистам.

«В наши дни помощь психологов недешевая. Я очень рекомендую также искать поддержку фондов. Не бояться, там тоже хорошие специалисты работают», — призвала она.

Ранее психолог, телесно-ориентированный терапевт Анна Протасова рассказала, что счастливыми людей делают гормоны окситоцин, дофамин и вазопрессин, однако добиться ментального благополучия можно с помощью простых методик. Прежде всего Протасова посоветовала, несмотря на неудачи, в любой ситуации находить точку опоры внутри себя — это позволит не впасть в уныние и продолжать идти вперед.