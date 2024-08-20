Психотерапевт рассказал, чем полезна лень

Во всем мире 20 августа отмечают День лени. Не всегда эта привычка является негативным фактором, иногда она вовсе становится гарантом успеха. «Вечерняя Москва» узнала у врача-психотерапевта, психолога Евгения Фомина, почему лентяи часто становятся успешными.

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Специалист напомнил, что существует распространенное выражение: «Лень — двигатель прогресса». И это правда: человек пытается себя освободить от лишних, ненужных действий, чтобы прийти к конечному результату.

"Существует принцип Парето, согласно которому 20 процентов усилий приводят к 80 процентам результата. Люди выбирают ключевые действия, которые помогут достичь успеха. Они уже имеют понимание всей схемы, процедуры выполнения задач и видят точки, которые являются наиболее податливыми для того, чтобы их решить нестандартными методами", — рассказал психолог.

Например, многие боссы знают, кому поручить то или иное дело, как делегировать, кто из их команды является ответственным и наиболее компетентным для конкретной задачи, отметил эксперт. А классические руководители, которые выросли из хороших исполнителей, часто испытывают проблемы с тем, что затрудняются передать дела.

"Они не могут делегировать и часто занимаются микроменеджментом. В итоге они добиваются цели с запозданием или вовсе не завершают дело, потому что обрастают огромным количеством задач", — объяснил Фомин.

Впрочем, таких людей можно даже назвать не лентяями, а оптимизаторами, считает психолог.

"Они знают, как выполнить упражнение в одно действие вместо 10", — заключил Фомин.

Также психолог рассказал, что желание лениться зачастую является компенсаторным механизмом ухода от проблем. Почему оно возникает и нормально ли это — в материале «ВМ».