Психотерапевт рассказал, чем полезна лень

Психотерапевт Фомин объяснил, почему лентяи часто добиваются успеха
Во всем мире 20 августа отмечают День лени. Не всегда эта привычка является негативным фактором, иногда она вовсе становится гарантом успеха. «Вечерняя Москва» узнала у врача-психотерапевта, психолога Евгения Фомина, почему лентяи часто становятся успешными.
Специалист напомнил, что существует распространенное выражение: «Лень — двигатель прогресса». И это правда: человек пытается себя освободить от лишних, ненужных действий, чтобы прийти к конечному результату.
"Существует принцип Парето, согласно которому 20 процентов усилий приводят к 80 процентам результата. Люди выбирают ключевые действия, которые помогут достичь успеха. Они уже имеют понимание всей схемы, процедуры выполнения задач и видят точки, которые являются наиболее податливыми для того, чтобы их решить нестандартными методами", — рассказал психолог.
Например, многие боссы знают, кому поручить то или иное дело, как делегировать, кто из их команды является ответственным и наиболее компетентным для конкретной задачи, отметил эксперт. А классические руководители, которые выросли из хороших исполнителей, часто испытывают проблемы с тем, что затрудняются передать дела.
"Они не могут делегировать и часто занимаются микроменеджментом. В итоге они добиваются цели с запозданием или вовсе не завершают дело, потому что обрастают огромным количеством задач", — объяснил Фомин.
Впрочем, таких людей можно даже назвать не лентяями, а оптимизаторами, считает психолог.
"Они знают, как выполнить упражнение в одно действие вместо 10", — заключил Фомин.
Также психолог рассказал, что желание лениться зачастую является компенсаторным механизмом ухода от проблем. Почему оно возникает и нормально ли это — в материале «ВМ».