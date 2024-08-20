Психолог перечислила основные признаки нарциссизма

Люди с таким расстройством могут отстранять и обесценивать партнёра, им невозможно угодить. В эфире радиостанции «Говорит Москва» Елена Соловьёва подчеркнула, что выйти из подобных отношений «практически» нельзя, а продолжительная коммуникация с нарциссом грозит нарушениями психики.

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«Нарцисс будет делать всё, чтобы партнёр в отношениях угождал. Два нарцисса в отношениях быть не могут, они по закону магнита, если красной стороной приложить, оттолкнутся друг от друга. Притянется только нарцисс и тот человек, который склонен к зависимым отношениям. Нарцисс будет использовать различные приёмы, в частности «горячо-холодно» — то «люблю, не могу», то отвержение, отстранение и так далее, обесценивание. Постоянно второй партнёр должен, во-первых, предсказать настроение нарцисса, во-вторых, у него бывает такая миссия негласная — угодить нарциссу. Нарциссу угодить невозможно, но угодить он будет стараться. Так как притягиваются люди в такие отношения по травме, то выйти из них практически невозможно. Отношения с нарциссичными партнёрами невероятно тяжелы, они могут длиться годами, десятилетиями, пожизненно. Тот второй человек — у него формируется рано или поздно, даже если психика очень крепкая когда-то была, беспомощность, всякие невротические расстройства, очень сильно падает самооценка, но так как он находится в созависимости, уйти он, конечно, не может».

Ранее психолог Ксения Левина рассказала о склонностях людей невысокого роста к нарциссизму. Они стремятся обратить на себя внимание окружающих, пояснила она.