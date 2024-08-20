Психолог раскрыла, нужно ли отказываться от работы с выходом на пенсию

С выходом на пенсию лучше не отказываться сразу от работы, рассказала РИАМО специалист Московской службы психологической помощи населению Екатерина Игонина. По ее словам, рекомендуется продолжать работать на полставки или дистанционно.

Даже если вы интроверт или планируете с выходом на пенсию полностью прекратить трудовую деятельность, поищите такие варианты, — объяснила специалист.

Психолог отметила, что с выходом на пенсию не теряется работоспособность. Кроме того, есть пенсионеры, у которых остается гибкость ума несмотря на возраст. Также не нужно обесценивать свои профессиональные достижения и стыдить себя за хандру.

Излишне, например, начинать стыдить себя за хандру или обесценивать профессиональные достижения. Принятие своих чувств сможет помочь вам как выявить собственные потребности, так и наметить стратегию на будущее, — добавила Игонина.

Ранее клинический психолог Виктория Кондрашина рассказала, что пенсионерам важно находить для себя новые хобби, так как они помогают поддерживать физическое и ментальное здоровье. По ее словам, новые увлечения стимулируют работу мозга.

До этого фельдшер Наталья Балан рассказала, что солнечный удар особо опасен для пенсионеров, поскольку из-за него расширяются кровеносные сосуды мозга. По ее словам, такой сильный приток крови может привести к нарушению работы периферической и центральной нервных систем.