Эффективны ли онлайн-консультации психологов

Высокая стоимость и неудобства, связанные с очными сеансами, нередко становятся причиной отказаться от идеи обратиться за помощью к психологу. Возможностью получить профессиональную поддержку могут стать онлайн-консультации, но как влияет на качество помощи дистанционный формат? На этот вопрос отвечают исследования. Так, еще в 2017 году ученые проанализировали эффективность онлайн-терапии по сравнению с очной когнитивно-поведенческой терапией. В эксперименте приняли участие более 1400 человек, страдающих депрессией и тревожностью. Исследователи пришли к выводу, что виртуальные встречи не менее эффективны, чем очные.

© Super.ru

Кроме того, исследование, проведенное в 2021 году с участием 200 студентов, страдающих депрессией, показало, что онлайн-терапия не только облегчает симптомы депрессии, но и снижает уровень стресса, эмоционального истощения, мотивирует к самосостраданию и жизнестойкости. Как ни странно, дистанционный формат обладает определенными преимуществами, к тому же, специалисты отмечают, что эффективность терапии определяется мотивацией, интересом и желанием человека в ней участвовать, а не форматом встречи.