Почему не стоит жаловаться на коллег

Жалобы на коллег по работе не приведут к увольнению, но могут стать своеобразным маркером для руководства, рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва» HR-специалист Гарри Мурадян. По его словам, такие методы имеют место в некоторых государственных, силовых и других структурах с «красной командной системой управления сотрудниками», однако в остальных случаях жалобы не идут на пользу их авторам.

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"Есть определенные силовые структуры, в которых это приветствуется, в которых это является нормой. Это стиль жизни — выживание в этой истории, в этом направлении. Начальник точно не уволит вас за то, что вы донесли, но для себя он поставит маркер, что вы доносчик. Условно говоря, как вы донесли на своего коллегу, так же вы и донесете на него", — сказал эксперт.

Ранее основатель «Школы карьерного менеджмента» Айгюн Курбанова рассказала, что соискатель должен насторожиться, если вся беседа с работодателем строится вокруг проверки уровня стрессоустойчивости или разговоров о переработках. По ее словам, некоторые неуместные вопросы могут превратиться в домогательства на рабочем месте.

Еще одним тревожным сигналом является несоблюдение баланса между ожиданиями от кандидата и его зарплатой. Например, на собеседовании заявляют о большом количестве задач и ответственности, но вознаграждение оказывается ниже рынка.