Психиатр предупредил о «якорях» в антистрессовых играх

Компьютерные игры могут быть полезны, если не вызывают зависимости и не бьют по триггерным точкам людей, сказал в эфире НСН Лев Пережогин.

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Компьютерные игры могут снимать стресс, однако часть из них построена на принципе формировании зависимости, что приводит к печальным последствиям, заявил в интервью НСН врач-психиатр Лев Пережогин.

Журнал Nature сообщил, что пара часов компьютерных игр в день снимает стресс и повышает удовлетворенность жизнью. Такой вывод издание сделало по итогам исследования, которое проводилось среди японских геймеров в период с декабря 2020 по март 2022 года.

«Есть разные категории пользователей. Одни зависимы от игр, и это им портит жизнь. У здоровых людей некоторые игры могут снимать стресс, но если эта игра построена по принципу формирования зависимости, у человека нарастает тревожный компонент, который становится якорем, развивающим зависимость. На первом этапе создается иллюзия прогресса, но потом тревога может вести к развитию психических расстройств. Если же игра не воздействует на формирующие зависимость триггерные точки, она может оказаться полезной», - сказал Пережогин.

Он привел в пример игру Hamster Kombat, к которой сейчас приковано внимание во всем мире.

«Если взять классический вариант, самый модный сегодня Hamster Kombat, - 250 млн человек во всем мире "тапают хомяка". Люди "тапают", чтобы заработать на булочку в школьной столовой или несколько поездок на метро, но сколько на это будет угроблено времени! Если отбросить конспирологические теории, это делается, чтобы создать лояльную аудиторию», - объяснил психиатр.

При этом Пережогин указал на актуальность исследований советских времен о максимальном «экранном времени» для детей.

«По здоровью ребенка есть совершенно четкие исследования, проведенные в разных странах еще в 1980-е годы. Дошкольник – максимум полчаса экранного времени, младший и средний школьник – час, старший – два часа, а четыре часа считались уже производственной вредностью, за это в СССР давали молоко», - заключил собеседник НСН.

Международный олимпийский комитет (МОК) ранее анонсировал проведение в 2025 году в Саудовской Аравии Олимпийских киберспортивных игр. Директор Межконтинентальной киберспортивной лиги, экс-президент Федераций компьютерного спорта России и Москвы Александр Горбаченко в беседе с «Радиоточкой НСН» предположил, что дисциплинами такой Олимпиады могут стать Counter-Strike, Dota и League of Legends.