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Психолог Романив рассказала, как перестать опаздывать

Психолог Ольга Романив рассказала, как перестать опаздывать. По её словам, перевод часов на 10—15 минут вперёд срабатывает не всегда.

Психолог рассказал, как перестать опаздывать
© unsplash

В беседе с Life.ru эксперт заявила, что важно найти реальную мотивацию к изменению в лучшую сторону.

Как считает Романив, нередко главным врагом пунктуальности становится неумение распоряжаться своим временем или рассеянность. В такой ситуации нужно «собирать портфель вечером».

«Действительно, простое детское правило реально помогает. Подберите себе гардероб заранее, начистите туфли, положите в папку нужные документы, проверьте, все ли необходимые вещи находятся в сумке», — пояснила эксперт.

Также можно ввести для себя систему штрафов — если человек опаздывает на 5—10 минут, то он может отказаться от покупки любимого кофе, а в случае опоздания на 30 минут и более можно лишить себя встречи с друзьями.

«Систему штрафов рекомендуется распечатать на листе бумаги и прикрепить на видное место, чтобы не отвертеться. Кстати, ссылаться на возникшие обстоятельства из серии «я тут ни при чём, это пробки, неотложный звонок и несработавший будильник» нельзя», — уточнила Романив.

Ранее клинический психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» выразила мнение, что следует различать понятия «трудоголизм» и «трудоспособность».

Психология
Ольга Романив
Дарья Сальникова