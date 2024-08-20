От лучших к худшим: эксперты представили статистику комплиментов

Дейтинг-сервис «Мамба» провел опрос и выяснил, как часто мужчины и женщины в Москве делают друг другу комплименты и какие из них больше всего привлекают и отталкивают. Результаты показали, что мужчины гораздо больше женщин любят слышать похвалу в свой адрес.

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В исследовании приняли участие шесть тысяч человек старше 18 лет из Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов России.

Почти 50 процентов женщин получают комплименты от мужчин ежедневно, в то время как 60 процентов мужчин слышат хвалебные слова в свой адрес от женщин редко, а почти 10 процентов — никогда. Более 60 процентов женщин считают, что комплименты должны делать исключительно мужчины, 15 процентов вовсе не делают комплиментов мужчинам. В то же время 48 процентов мужчин уверены, что похвала должна быть взаимной.

Респонденты ценят комплименты о своих человеческих качествах (57 процентов) и мужских качествах (38 процентов), а также о внешности (30 процентов). При этом менее четверти из них обращают внимание на похвалу уму, лишь восемь процентов — на стиль одежды. Женщины предпочитают, когда мужчины замечают их красоту и улыбку (62 процента), а также чувство юмора (36 процентов).

Однако есть определенные комплименты, которые могут оттолкнуть женщин. По опросу, 38 процентов респонденток негативно воспринимают неуместные комментарии о фигуре, 35 процентов — сексистские высказывания, 25 процентов — обращения в духе «кошечек» или других животных, 21 процент — комплименты подругам, 18 процентов — акцент на косметических процедурах.

Ранее в преддверии Всемирного дня котов, который отмечается 8 августа, сервис «Мамба» провел опрос и выяснил, что четверть москвичек считают мужчин с котами более эмпатичными. При этом 49 процентов мужчин находят привлекательными женщин с котами.