Психиатр предупредил о влиянии интернета и соцсетей на психику

При злоупотреблении социальными сетями и интернетом возможно развитие негативных последствий для психики человека и ухудшение качества его жизни. Об этом «Газете.Ru» рассказала Юлия Глухова, психиатр, детский психиатр, ведущий специалист сети клиник «Семейная».

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«Из возможных последствий — развитие зависимости от социальных сетей и интернета и как следствие — снижение качества жизни людей, страдающих этой зависимостью. Ведь вместо того, чтобы жить полноценной жизнью, заниматься любимым делом, учиться, тратить время на хобби, путешествия, занятие спортом и общение с близкими и друзьями, страдающие интернет-зависимостью предпочитают проводить большую часть своего времени в сети», — объяснила она.

Также люди, которые больше предпочитают общаться через соцсети, чем лично, не тренируют свои навыки коммуникации и социального взаимодействия. Особенно это вредно для детей и подростков, потому что у них эти навыки еще не сформированы и только развиваются.

«Избыточное нахождение в интернете и поглощение там всевозможной негативной информации может привести к повышенному уровню стресса, усилению общей тревожности и нарушению эмоционального фона», — дополнила врач.

Особенно выраженное негативное влияние может быть оказано на психику детей и подростков: начиная от снижения успеваемости у школьников, проводящих слишком много времени за компьютером и телефоном, вместо того, чтобы учиться и осваивать школьную программу. И заканчивая повышением риска психических расстройств (например депрессии, тревожных расстройств, нарушений сна и т.д.) и даже повышением риска нанесения себе вреда у детей и подростков, подписанных на деструктивные сообщества в социальных сетях или подвергшихся кибербуллингу в интернете.