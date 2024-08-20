Психопаты и женоненавистники: кто такие инцелы и чем они опасны

В отношении новгородского блогера и лидера сообщества инцелов Алексея Поднебесного возбуждено уголовное дело о действиях сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, а также о развратных действиях. Кто такие инцелы и опасны ли они — в материале «Вечерней Москвы».

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Кто такие инцелы

Термин «инцел» является сокращением от английского involuntary celibate, что переводится на русский язык как «невольный целибат». Эта группа людей состоит в основном из мужчин, которые сталкиваются с трудностями в поиске партнерш для романтических и сексуальных отношений.

Впервые термин «инцел» озвучила в конце 1990-х годов студентка из Канады, чтобы описать собственное одиночество и желание найти партнера. Девушка делилась своими переживаниями и рассказала, что в возрасте 24 лет так и не смогла найти постоянного спутника жизни. Причиной собственных неудач она считала свою непривлекательную внешность, лишний вес, низкий рост и проблемы с кожей. Впоследствии термин был адаптирован и популяризован в онлайн-сообществах, в частности на форумах и сайтах, посвященных самоанализу и поддержке.

Однако с течением времени значение термина и составляющая его сообщества изменились, что привело к формированию особой субкультуры.

Современные инцелы — это сообщество гетеросексуальных мужчин, которые не вступают в отношения с девушками «не по своему желанию». Они обвиняют женщин в том, что у них завышенные стандарты, согласно которым мужчина должен быть красивым, богатым и успешным, чтобы они обратили на него внимание.

Сторонников движения объединяет не только ненависть к женщинам, но и самоотрицание. Некоторые инцелы считают себя избранными, «познавшими горькую истину». Они также ввели понятие «точки невозврата». Его суть заключается в том, что если до определенного возраста (до 25–28 лет) человеку не удается найти партнера или потерять девственность, он навсегда останется одиноким.

Идеология инцелов

Участники субкультуры инцелов придерживаются определенной идеологии:

Женщины являются продажными, поэтому на отношения и секс с ними могут рассчитывать только обеспеченные мужчины;

Женщины выбирают пару по социальному статусу и финансовому успеху;

Женщины предпочитают только красивых мужчин и не обращают внимание на тех, кого обделила «генетическая лотерея»;

80 процентов женщин достаются 20 процентам красивых и успешных мужчин;

«Вагинокапитализм» — все в мире подчиняются женщинам.

В сообществе в социальных сетях инцелы активно ведут обсуждения и негативно высказываются о современных женщинах:

"К средней девушке липнут все. Если у тебя нет дохода от 100 тысяч рублей и выше, то в целом ловить ничего. И то будет отбирать самого-самого богатого, красивого. Даже к бабке 55-летней не подойдешь. Это я не шучу. Это реальность, без приукрашиваний."

И это самое безобидное, что можно прочитать в их сообществах.

Один из комментаторов, встав на сторону подростка, который изнасиловал 35-летнюю женщину, переложил вину на матриархальное общество:

"Над мужчинами издеваются. Специально лишают их секса, дразнят, возбуждают и не дают, выставляют идиотские требования. У кого психика нормальная, те борются как могут. У кого нет — те слетают с катушек. Все как на зоне, увы. И если б девушка в 9-м классе захотела секса, он бы у нее был спустя 0,2 секунды. Она б еще претендентов перебирала. А тут... Я не оправдываю чувака, но его свело с ума матриархальное общество."

Многие комментаторы обвиняют женщин в том, что им нужны только деньги в отношениях, а сами они не готовы вкладываться и только выставляют требования: «Бабы, даже чтобы жить рядом, требуют деньги. Баборабы готовы служить бесплатно. Чисто чтобы стать «настоящими». Разрыв в жизненной стратегии величиной в пропасть»; «Потребительское отношение к мужчине — ничего нового. Сам факт того, что женщине как-то надо еще вложиться, им не нравится».

Как становятся инцелами

По словам психолога Натальи Наумовой, мужчины-инцелы ненавидят не только женщин, но и самих себя, правда, не до конца это осознают.

"Они не могут принять себя, поверить в свои силы, поэтому начинают проецировать свои неудачи на женщин и на мужчин, которым удается взаимодействовать с девушками, жить сексуальной жизнью. Как правило, в основе лежит какая-то травматизация детского возраста, иногда бывает и подросткового. Может быть много разных причин, которые повлияли на то, что мужчина перестал верить в себя, стал чувствовать себя ущербным", — пояснила специалист.

Как правило, эти люди не умеют ставить перед собой целей и добиваться их. Они не чувствуют в себе силы, чтобы зарабатывать деньги и нравиться окружающим, отметила психолог.

"Они даже не пытаются понравиться сами себе, разобраться в сложностях, а обвиняют во всех своих неудачах окружающих. Когда человек не верит в себя, он, вместо того чтобы разобраться, пойти к психологу, начинает ненавидеть весь мир. Инцелы уверены в бессмысленности своего существования. Но это ошибка восприятия", — объяснила Наумова.

По ее мнению, мужчины также могут стать инцелами, если с ними плохо обращались близкие в детском возрасте, не заступались за них, не берегли, не заботились о них.

"Мужчина может стать инцелом потому, что он подвергался сексуальному или физическому насилию в детском возрасте. А некоторые потому, что по натуре они очень чувствительны, восприимчивы. То есть любую неудачу воспринимают как трагедию, раздувают ее до невероятных масштабов", — считает Наумова.

По мнению врача-психиатра, психотерапевта, сексолога Алексея Вилкова, такие мужчины имеют определенные психопатические черты, которые мешают им установить стабильные отношения с противоположным полом или даже мешают им знакомиться.

"Это тревожность, неуверенность в себе, замкнутость, излишняя раздражительность или агрессивность. Такие черты являются ведущими в их характере, поэтому им сложно найти себе пару. Возможно, у них есть еще и внешние особенности. Они становятся женоненавистниками из-за череды неудач в отношениях с противоположным полом. Это наслаивается на их характер. Им необходимо выплескивать энергию, находить себе подобных людей, чтобы обсуждать темы личных неудач. Данная субкультура имеет определенную лечебную функцию для них самих: чтобы им было проще жить", — заверил психиатр.

Почему инцелы опасны для общества

Некоторые инцелы выплескивают свою ненависть на женщин и на успешных мужчин, совершая убийства и теракты. Например, самым громким стало массовое убийство в США в мае 2014 года. 22-летний Эллиот Роджер открыл огонь по студентам возле кампуса Калифорнийского университета в Санта-Барбаре. В результате погибли шесть женщин, ранения получили 14 человек. После нападения он совершил суицид.

За день до стрельбы Эллиот опубликовал на YouTube ролик под названием «Возмездие Эллиота Роджера». В нем он рассказал, что девушки не обращали на него никакого внимания и в свои 22 года у него не было интимных отношений. В конце Роджер пообещал устроить «день расплаты» и отомстить женщинам за свои страдания. При этом он описал детали грядущей трагедии.

Эллиот побудил других обиженных на женщин инцелов, которые все это время выплескивали агрессию в Сети, к жестоким действиям. В 2018 году 25-летний Алек Минасян насмерть задавил на арендованной машине в Торонто десять человек, восемь из которых — женщины. А 40-летний Скотт Пол Бейерле застрелил двух женщин во Флориде в студии йоги. Все они были сторонниками Роджера. Всего мужчины, называющие себя инцелами, убили в одной только Северной Америке по меньшей мере 45 человек.

Также в феврале 2020 года 17-летний подросток, причислявший себя к инцелам, убил с помощью мачете женщину в массажном салоне Торонто и ранил еще двух человек. Канадская полиция тогда назвала совершенное преступление террористическим актом. В 2022 году Секретная служба США признала инцелов растущей террористической угрозой.

По мнению Наумовой, когда инцелы начали объединяться в группы, они почувствовали свою значимость и силу. Эти люди могут наносить вред окружающим и быть опасными.

"Известны случаи, когда инцелы совершали преступления. Кроме того, в их чатах есть призывы насиловать женщин, чтобы добиваться того, что им полагается, например секса. Это безумие. Таких неуверенных в себе людей легко вербовать и заставлять причинять вред окружающим", — заявила собеседница «ВМ».

Однако, как рассказал «ВМ» Вилков, мужчины-инцелы могут группироваться в сообщества с похожими признаками, чтобы делиться своими переживаниями и горестями, находить поддержку. Это дает им ощущение временного успокоения. Процент опасных личностей среди инцелов минимален.