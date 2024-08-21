Вместе или порознь: какой вид отпуска лучше

Не все могут отправиться в отпуск со своей второй половинкой, но те, кто всё же отдыхают вместе, часто об этом совсем не жалеют. Топ-6 историй о том, быть или не быть совместному отпуску.

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Специалисты сервиса по поиску работы SuperJob провели опрос среди трудоутроенного населения Омска и узнали у респондентов, как они предпочитают отдыхать: вместе со своими вторыми половинами или врозь.

В этом году вместе провели отпуск или планируют это сделать 54 % опрошенных. Однако 33 % по разным обстоятельствам не смогли взять отпуск в одно время. Ещё 9 % респондентов признались, что даже и не думали согласовывать свой график отпусков с партнёром, потому что не хотят отдыхать вместе. Они отметили, что не хотят остаться без денег в одно время. Отпускные тратятся быстро, а зарплата потом приходит не такая большая, как хотелось бы. Примечательно, что люди, состоящие в официальном браке, согласовывают свои отпуска друг с другом чаще (56 %), чем те, чьи отношения не зарегистрированы (44%).

Мы провели свой мини-опрос среди читателей "Омск Здесь" разного возраста и семейного статуса.

Елена, 35 лет, замужем, детей нет (Омск):

— Всегда стараемся ходить в отпуск вместе. Ну как всегда, прошлые три отпуска точно. Это возможность взглянуть друг на друга по-новому. Разделить радость открытия, попробовать что-то новое вместе. Последний отпуск провели отдельно, просто потому что не смогли состыковать расписания друг друга. Вроде отдыхаешь, делаешь то, что давно хотел, а всё равно не то. Ты на чиле, на расслабоне, пытаешься чем-то поделиться, а у человека другой настрой, другой вайб. И это рождает некоторое напряжение, потому что вы живёте в разном ритме и просто не можете понять друг друга. Вообще, мой самый первый полноценный отпуск в жизни был именно с мужем. Я помню, приезжаем на Байкал, я стою хлопаю глазами и спрашиваю: "А что люди делают на отдыхе?". Муж так смеялся над моим вопросом. В тот отпуск он учил меня буквально лежать на пляже и ничего не делать. А я по привычке вскакивала что-то делать, куда-то бежать.

Евгений, 43 года, женат, есть дети (Тольятти):

— Моя супруга - домохозяйка, и в этом плане её время отдыха не зависит от работы. Если у меня получается повременить с выполнением заказа, то мы можем устроить себе отпуск. Это время мы с супругой проводим вместе. Нам даже в голову не приходит отдыхать по отдельности, чтобы ни происходило. Нам хорошо вместе, и это главное. Больше любим совершать походы. В этом году уже даже младшего ребёнка брали с собой. Если едем на море, то тут предпочтительнее пляжный отдых всей семьёй.

Анна, 38 лет, замужем, есть дети (Омск):

— Всегда с мужем согласовывали время отпуска. Даже когда не были женаты. Да, это не всегда выгодно в финансовых вопросах, но зато приносит много эмоционального удовольствия. Пусть даже не всегда удаётся куда-то поехать в этот период, но зато вместе. И детям нравится, когда вся семья в сборе и никто никуда не спешит. Мы не расписываем каждый день отдыха, часто просто находимся в моменте и решаем, куда пойти и что делать, на ходу. Где бы ни находились: в родном Омске, на юге страны или за границей - любим гулять, изучать новые места. Время для пляжно-диванного отдыха тоже оставляем, но всё же предпочитаем активно проводить время. Старший сын любит горы, младшая дочь в целом за любой кипишь - только чтобы родители и брат были рядом. А финансовые вопросы будут всегда. Так что теперь - отказывать себе в удовольствии неторопливого общения с дорогими людьми?

Сергей, 63 года, женат, есть дети (Тюмень):

— За много лет супружеской жизни были с женой и в совместных отпусках, и в раздельных. Всё зависело от обстоятельств. Конечно, хорошо, когда вы можете совместить графики, но иногда, особенно с возрастом, хочется и отдохнуть другу от друга. При этом никто из нас не обижался, что один поехал в отпуск без другого. Мне больше нравится отдыхать в Европе, моей супруге - где-нибудь на побережье. Если получается, то едем вместе на какое-нибудь побережье в Европе, чтобы всем было хорошо. Главное - гармония, а каким путём она достигается, это уже дело каждой семьи.

Евгения, 27 лет, в отношениях, детей нет (Омск):

— Мы оба врачи, и стыковать график отпусков не так просто, но мы стараемся это делать. Конечно, мы хотим отдыхать вместе, хотя бы потому что ещё не надоели друг другу. Да и вообще не так часто видимся: рабочее расписание не всегда совпадает, плюс дежурства. Поэтому отпуск у нас как способ совместного времяпровождения. Ну и приятный момент отдыха хочется разделить с близким человеком. Предпочитаем выезжать за пределы Омска и области, просто чтобы сменить обстановку. Даже соседний город - это уже хорошо. Но в этом ноябре, как бы странно это ни прозвучало, хотим поехать в санаторий. Там есть антистресс-программа, а это именно то, что мне сейчас надо, и парень готов меня поддержать.

Мария, 45 лет, замужем, есть дети (Омск):

— Совместный отдых может быть и хорошо, и иногда мы с мужем и детьми его практикуем, но я предпочитаю ездить в отпуск одна или с подругами. Мне нравится уделять время себе и только себе. Когда ты едешь в отпуск с мужем, детьми, ты так или иначе думаешь не только о том, чего ты сам хочешь здесь и сейчас. Тебе приходится подстраиваться под желания и настроение близких. Именно от этого я хочу отдыхать в отпуске. Даже не столько от работы, сколько от ответственности за других. Когда лечу к морю без семьи, то есть только я, песок, море и лёгки флирт (не более). Это помогает мне расслабиться и сбросить будничную рутину. Такой взгляд на отдых никого в нашей семье не смущает. Думаю, супруг тоже отдыхает от меня. Куда приятнее видеть счастливую отдохнувшую жену, чем ворчащую, раздражённую тётку. Нам вполне достаточно совместного отдыха раз в пару-тройку лет.

Как бы вы ни проводили свой отпуск, главное - действительно отдохнуть от того, что вызывает дискомфорт, расслабиться и получить удовольствие.

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