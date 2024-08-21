Психолог рассказал, стоит ли скрывать от партнера свои покупки

Привычку скрывать покупки от партнера специалисты также называют тайным шопингом. Подарки и рядовые приобретения не в счет — речь о намеренном сокрытии крупных либо повторяющихся покупок, которые вторая половинка с большей вероятностью не одобрит.

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«Если вы когда-либо покупали товары тайно и скрывали факт покупки или лгали о стоимости, то вы совершали покупки "тайком", и это встречается чаще, чем люди могут предположить», — рассказала профессор, клинический психолог Молли Барретс в беседе с HuffPost.

Сокрытие обычно происходит, чтобы избежать осуждения или конфликта, но в случае с зависимостью от шопинга причиной также могут быть чувство стыда и отрицание проблемы.

«Большинство форм нечестности или обмана в отношениях вредны, и тайные покупки могут свидетельствовать о наличии проблем с коммуникацией, доверием или финансовой ответственностью», — объяснила специалист.

Если вы заметили за собой привычку утаивать покупки, психологи советуют обсудить приемлемый уровень спонтанных трат в рамках общего бюджета. Главное, чтобы случайные покупки не мешали увеличивать объем сбережений и не препятствовали таким финансовым целям, как погашение долгов.