Психолог рассказал, как сохранить брак спустя 20 лет совместной жизни

Супруги, которые долго в браке, часто сталкиваются с тоской и потерей смысла после ухода детей из семьи, заявила НСН семейный психолог Наталья Панфилова.

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Пары, которые достигли порога 20 лет совместной жизни, входят в очень непростой период, поэтому им необходимо находить новые способы совместного времяпровождения, которые будут приносить удовольствие и отвлекать от грусти по выросшим детям. Об этом НСН заявила психолог-консультант психологического центра «Счастливая семья», семейный психолог Наталья Панфилова.

Госдума к осени внесет поправки в проект о выплатах супругам за 20 лет брака. Авторы законопроекта - председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, а также член Совета Федерации Елена Афанасьева - планируют доработать его к осенней сессии. Панфилова подчеркнула, что инициатива очень приятная для пар, она также позволит молодому поколению задуматься о важности и ценности долгого брака.

«Любое моральное и материальное поощрение – оно приятно. Как в советские времена были доски почета. Мне кажется, тем парам, которые реально берегли отношения, будет очень приятно. Дети всегда смотрят на родителей, и когда они видят, что родители не просто прожили 20 лет вместе, а еще и получили признание государства, то они еще больше задумаются, и это станет для них ориентиром», - отметила психолог.

По словам Панфиловой, 20 лет совместной жизни – непростой период для пар, так как дети взрослеют, и супругам приходится находить новый смысл в жизни.

«Двадцать лет в браке — это обычно период, когда дети уходят из семьи. Для пары – это непростой период, так как для многих супругов рождение и воспитание детей — это объединяющий момент. А когда дети начинают уже самостоятельную жизнь и как птенцы вылетают из гнезда – это потеря смысла для родителей. Начинается подведение итогов: кого мы воспитали, кем стал наш ребенок. Тем более, что у нас уже давно не патриархальные семьи, дети не стремятся жить с родителями и даже иногда не стремятся с ними общаться, помогать и активно принимать участие в их делах. Чем разнообразнее жизнь супругов, и чем более гибко они подходят к изменению обстоятельств, тем легче они войдут в старость. Многие пары в этот период начинают дергать детей с вопросом, а где внуки, у них начинается ожидание второй серии. Самое главное, чтобы пара могла найти общие интересы, которые им актуальны, например, прогулки, походы к друзьям, совместные чаепития. Если этого нет, то пара начинает задумываться, зачем они вместе. Люди остаются вместе тогда, когда им порознь отчетливо хуже, чем вдвоем», - поделилась психолог.

Ранее владелец брачного агентства Анатолий Алтухов в беседе с НСН заявил, что ошибка клиентов брачных агентств в том, что многие из них ожидают, что им подберут «вторую половинку» на всю жизнь, но такой гарантии никто не даст.