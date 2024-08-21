Что такое симмеринг и как он может вернуть страсть в отношения

Забавное слово «симмеринг» может ввести в ступор — что же это такое и при чем тут ваш партнер? На самом деле, симмеринг очень полезен для поддержания чувственных отношений. Сексолог Вероника Хлещева рассказала, как работает техника «томления» в любовной сфере.

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Как появился симмеринг

Своему рождению термин обязан двум сексологам из США. Специалисты предположили, что люди способны держать сексуальное напряжение целый день, но не всегда могут удержать фантазии в голове. Что же такое симмеринг? Когда у человека возникает в голове сексуальный образ, который он может обдумывать несколько минут и который постепенно его возбуждает, или же возникает сексуальное желание и человек так же во всех подробностях обдумывает, как, где, каким образом и с кем будет происходить процесс, — все это можно назвать томлением или тем самым симмерингом.

Нужно ли подключать к технике симмеринга партнера

Прелюдию также можно отнести к симмерингу, однако наш эксперт отмечает, что любые намеки на секс или его планирование уже являются симмерингом. Партнеры могут просто проводить время вместе и не начинать откровенный процесс, при этом они держат сексуальное напряжение, обмениваясь возбуждающими фразами или взглядами, возможно, прикасаются друг к другу. Это еще нельзя назвать прелюдией, но такая техника помогает сохранить эмоциональную связь в паре. Особенно ярко симмеринг проявляется на первых свиданиях, когда к сексу переходить рано, но партнеры при этом пытаются намекнуть друг другу, что «химия» произошла.

Сообщите партнеру, что вы планируете симмеринг

Расскажите, что вам хотелось бы попробовать подобную практику, однако она совершенно не означает прямой переход к сексу. Это важно проговорить, чтобы не обидеть партнера, который будет рассчитывать на близость и может вас неправильно понять.

Симмеринг, по сути, — намек на секс без перехода к последнему, хотя можно иногда делать исключения. Суть в том, что вы целуете партнера, гладите его, сжимаете, покусываете, шепчете что-то возбуждающее, то есть даете партнеру понять, что он желанен для вас.

Некоторые называют симмернигом возбуждение без оргазма, в чем есть свой смысл. При этом наш эксперт не рекомендует слишком увлекаться подобной техникой, так как регулярный отказ партнеру в оргазме, особенно мужчине, может дать вам противоположный эффект. Ваша цель — удержать сексуальное напряжение между вами и вашим партнером.