Синдром упущенного лета: почему возникает и как с ним справиться

Ощущение упущенного лета часто посещает человека в конце этого теплого сезона. «Вечерняя Москва» поинтересовалась у специалиста, почему оно возникает и как с ним бороться.

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Почему возникает это чувство

Как рассказал врач-психиатр, психолог Алексей Филатов, проблема упущенного лета — частный случай синдрома упущенных возможностей.

«В психологии существует такой синдром или психологический эффект FoMO (синдром упущенной выгоды). Он возникает в том случае, когда человеку предоставляется большое количество вариантов развития событий, ему необходимо принять решение в пользу чего-то одного», — объяснил Филатов.

По словам психиатра, когда человек поставил себе цель на лето, которую осуществить не удалось в силу определенных обстоятельств, он начинает испытывать негативный спектр чувств, связанных с тем, что лето подходит к концу, а цель не была достигнута.

Группа риска

Филатов также рассказал, какие люди склонны испытывать ощущение упущенного лета. Эта проблема чаще всего касается тех, у кого есть возможность выбора.

«Если у человека есть только один вариант отдыха в летний сезон, то у него не появится ощущения упущенных возможностей в конце лета», — добавил врач.

Как справиться

Филатов порекомендовал выходить в офлайн, то есть заменять время в интернете на реальные прогулки, чтобы побороть чувство упущенного лета.

«Потому что зачастую, смотря на заграничные отпуска тех, кто может себе это позволить, человек начинает чувствовать себя обделенным», — прокомментировал врач.

Также он добавил, что можно попробовать занять себя чем-то новым, спланировать свой досуг или поставить на лето достижимые цели, после выполнения которых точно не возникнет ощущения упущенного лета.