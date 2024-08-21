СК РФ требует арестовать блогера Сидоропуло за мошенничество с продажей курсов

Следственный комитет требует арестовать блогера Андрея Сидоропуло за мошенничество с продажей онлайн-курсов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Тверской суд, куда поступило соответствующее ходатайство. "В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Сидоропуло", - говорится в сообщении суда. Отмечается, что Сидоропуло обвиняют по ч. 4 ст. 159 "Мошенничество в особо крупном размере". Блогера задержали в Краснодаре 20 августа. От его действий пострадали порядка 40 граждан, которые суммарно передали Сидоропуло за обучение свыше 8,3 млн рублей. Офисы блогера работали в Москве и Краснодаре. В своих соцсетях Сидоропуло продавал курсы по арбитражу трафика — закупке трафика по низкой цене, чтобы перепродать его дороже. Мужчину объявили в федеральный розыск в январе.