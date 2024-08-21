Почему появляется нервный тик?

Некоторые люли сталкивались с таким состоянием, когда неожиданно начинает дергаться глаз. Это сокращения скелетных мышц или мышц голосового аппарата, которые называют нервным тиком. Такое состояние весьма неприятно, но, как правило, проходит быстро. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

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Стоит помнить, что систематическое подергивание глаза может говорить о каком-то сбое в работе центральной нервной системы. Если веко дергается 2 недели и дольше, во время тика появляются трудности с тем, чтобы открыть глаза, тик не ограничивается областью глаз, а затрагивает и другие участки лица или тела, то следует обратиться к врачу.

Выделяют три основные причины нервного тика – длительный стресс, постоянное чувство усталости, частое употребление больших доз кофеина. Кроме того, раздражителями могут являться яркий свет или сильный ветер, долгая работа за компьютером, интоксикация алкоголем, курение, чтение в полумраке или побочные эффекты некоторых препаратов.

Если нервный тик появился внезапно, рекомендуется успокоиться. Для этого надо сделать глубокий вдох, выйти на улицу или просто лечь и закрыть глаза. Также важно хорошо высыпаться и не забывать о здоровом образе жизни и полноценном питании.