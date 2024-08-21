Алана Мамаева призналась, что не до конца довольна своим внешним видом

Звезда интернета проходила тернистый путь от стройности к лишнему весу и наоборот. На жесткую диету, а точнее несколько разных, Алана Мамаева садилась после родов. И сейчас при росте 178 сантиметров весит она около 50 килограммов — за это поклонники ежедневно ее ругают, а некоторые даже подозревают, что у девушки проблемы со здоровьем.

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Еще сильнее фолловеры забеспокоились после того, как Алана призналась, что чувствует себя толстой. Но накануне звезда заявила, что вес ее все-таки устраивает. А вот некоторые параметры все еще нет.

«Меня устраивает мой живот прокаченный, меня устраивают руки, но меня не устраивают ноги», — поделилась звезда. Радует, что такой «изъян» исправляется походом в спортзал, а не к пластическому хирургу.

Ранее Алана Мамаева высмеяла бывшего мужа Павла, показав, на какую сумму он повысил алименты после публичных обвинений.