Психолог рассказал, как сделать выход на пенсию менее болезненным

Выход на заслуженный отдых не всем даётся просто. Для кого-то он сравним с окончанием активной жизнедеятельности и приближением смерти. Так или иначе, в пожилом возрасте не всегда получается работать с той же энергией, как это было в 20 или 30 лет, поэтому выход на пенсию неминуем. Разбираемся, как сделать его менее болезненным.

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Как выходить на пенсию

Специалист Московской службы психологической помощи населению Екатерина Игонина в беседе с РИАМО рассказала, что после ухода с основной работы лучше поискать такие варианты, при которых человек может какое-то время продолжать работать. Пусть даже это будет часть ставки или дистанционная работа.

Она напомнила, что достижение пенсионного возраста — не равно потере трудоспособности. Есть те, кто сохраняет активность и гибкость ума даже в 70 лет. Не стоит обесценивать свои профессиональные достижения или стыдить себя за хандру. Примите свои чувства — это поможет вам выявить собственные потребности и наметить стратегию на будущее, уточнила она.

У кого вырастет пенсия с 1 сентября

Ранее доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управления человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец рассказала, что с первого дня осени трём категориям пенсионеров увеличат пенсии. Речь идёт: - о тех, кому в августе исполнилось 80 лет (фиксированная выплата к страховой пенсии у них вырастет вдвое — с 8134 рублей до 16 269 рублей); - о получивших инвалидность I группы; - о тех, кто обращался в Соцфонд за перерасчётом по каким-то причинам.

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