Решившая не замечать измену мужа женщина объяснила свой выбор

Обнаружившая измену мужа женщина решила не замечать происходящего и объяснила свой выбор. Историей об этом она поделилась на форуме Reddit.

© Unsplash

По словам автора поста, она замужем уже 15 лет, и все друзья считают этот брак удачным. Но однажды она взяла телефон мужа и увидела несколько откровенных сообщений в переписке с другой женщиной.

«Они признаются друг другу в любви. Они обсуждают родительские проблемы: он извиняется за то, что молчал, потому что был занят заботой о нашем с ним сыне», — рассказала женщина.

Найдя профиль любовницы мужа в социальных сетях, женщина сочла соперницу молодой, красивой и успешной. Несмотря на разбитое сердце, с этой информацией она решила ничего не делать.

«Если я скажу об этом, наша жизнь полностью изменится. Жизнь нашего сына изменится. Не знаю, как он отреагирует, будет ли отрицать это, прекратит или бросит меня и сбежит с ней. У нас такая хорошая, стабильная семейная жизнь, я не хочу ее терять», — призналась она.

В комментариях пользователи форума единодушно порекомендовали женщине позаботиться в первую очередь о себе и, если не бросить мужа прямо сейчас, то подготовить план отступления.

«Вы предполагаете, что именно вы положите конец браку, а он может огорошить вас желанием развода. Она забеременеет или они просто решат быть вместе. Вы должны привести дела в порядок, спланировать все на случай развода в вашу пользу», — посоветовали ей.

Ранее секс-коуч Лора Коллинз дала совет мужчине, прячущему от невесты фетиш на БДСМ и регулярно посещающего тематические клубы. Специалистка отметила, что невеста может рассматривать увлечение как форму неверности.