«Гордиться нечем»: сексолог возмутилась моде на скуфов

Становление скуфом плохо влияет на здоровье и сексуальную сферу жизни, заявила NEWS.ru психолог, сексолог Александра Миллер. Специалист отметила, что влияет на это любовь к пиву: появляется живот, наблюдается дефицит тестостерона. Скуфами в Сети называют мужчин старше 30 лет, которые не следят за внешним видом. Термин изначально обидный, но некоторые пользователи его переосмысливают и не считают такой образ жизни постыдным.

На самом деле, становление скуфом плохо влияет на здоровье, там же живот есть у них. Плохо влияет на сердечно-сосудистую систему, на сексуальную сферу жизни наличие живота и любовь к пиву также влияет плохо. У мужчины, которой имеет мощный живот, наблюдается дефицит тестостерона. Так что, напоминаю мужчинам, которые гордятся своим животом, что гордиться нечем, — подчеркнула психолог.

Миллер отметила, что чем больше живот — тем больше шансов на отсутствие сексуальной жизни. Также у скуфов наблюдаются проблемы с потенцией, подчеркнула она.

Преимущественно у них присутствует эстроген, то есть женский гормон. И помимо живота там еще и грудь растет. Большой вопрос, почему сейчас пошла мода на скуфов, в наше время, — заключила психолог.

Ранее сексолог объяснила, как не стать скуфом. По словам Александры Миллер, избежать этого помогут путешествия и отдых вне дома. Лень в прошлом может с возрастом усугубиться и привести к превращению в непривлекательного человека, предупредила она.