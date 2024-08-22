Психолог объяснил, почему россияне десятилетиями не меняют пароли

Россияне по 15 лет не меняют пароли из-за нежелания перемен, поделился с LIFE.ru психолог Станислав Самбурский. По его словам, люди — существа привычки, которые хотят жить в привычном и понятном для них мире, поэтому parol123 остается с ними годами.

Психолог отметил, что человек защищается от перемен, считая, что он не интересен мошенникам и они не станут взламывать его страницу во «ВКонтакте». Такое мнение создает иллюзию контроля и безопасности существующих паролей.

К тому же сложные пароли — это дополнительная когнитивная нагрузка. Сделать сложный пароль — это же запоминать его придется. Стоит так подумать — и все, как отшептало: уже все беспокойства накрылись лавиной лени. Между тем отсутствие понимания, как технически действуют мошенники, и девиз «авось пронесет» — лучшие помощники для киберпреступников, — объяснил Самбурский.

Он добавил, что при этом для защиты от злоумышленников хватит таких простых мер, как двухфакторная аутентификация и использование менеджеров паролей — специальной программы, которая создает пароли и безопасно хранит их на смартфоне.

Изменить инфантильное отношение людей к безопасности в интернете непросто и только постоянное напоминание о жертвах мошенников в СМИ поможет поменять мнение и сменить пароль, который установлен в соцсетях еще со школьной скамьи, подытожил специалист.

Ранее владелец юридического бюро Антон Палюлин рассказал, что общение с телефонным мошенником даже из простого любопытства грозит потерей средств. Он напомнил, что мошенники в совершенстве владеют методами социальной инженерии и поддаться их убеждению может каждый, что приведет к сливу персональных данных.