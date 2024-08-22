Хотел как лучше: россиянки назвали топ худших комплиментов от мужчин

Далеко не все хвалебные оды по вкусу женщинам. Россиянки рассказали, какие комплименты, мягко говоря, вызывают у них смятение. Первое место в антирейтинге занимают замечания о фигуре – их считают неуместными более 38% опрошенных жительниц России. Серебро досталось высказываниям, которые только подаются как комплимент («Я и не знал, что женщины могут так хорошо водить машину») – 35%. На третьем месте оказались сравнения с животными – они не по душе 25% женщин.

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Не в восторге россиянки и тогда, когда слышат комплименты в адрес подруг – 21%. Кроме того, многих обижает похвала с акцентом на пластические операции или косметологию (18%). Не лучшая основа для комплиментов высказывания о возрасте («Ты выглядишь сильно моложе своих лет») – 13%.

Женщинам нравится, когда оценивают их красоту (62%), доброту (46%) и острый ум (32%). При этом чаще всего россиянки получают комплименты о своём чувстве юмора. Мужчинам же приятно слышать похвалу за человеческие качества, джентльменские поступки и внешность.