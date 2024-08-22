Врач рассказал, что делать на работе, если ночью не удалось поспать

Для этого можно выйти на улицу или просто включить яркие лампы, чтобы дать сигнал организму проснуться.

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Простым, но важным шагом является проветривание комнаты. Свежий воздух, особенно прохладный, поможет уменьшить сонливость и повысить уровень бодрствования. В течение дня стоит регулярно проветривать рабочее пространство, поскольку духота может усилить чувство усталости.

Следует также придерживаться привычного распорядка дня. Выполнение утренних процедур и завтрак помогут поддерживать активность на уровне рефлексов. Если в вашем утреннем ритуале есть кофе, выпейте привычную порцию, но избегайте увеличения дозы, так как избыток кофеина может усугубить стресс.

Пить больше воды — еще один важный аспект. Обезвоживание может усиливать сонливость и разбитость, поэтому необходимо поддерживать водный баланс. Пища должна быть легкой, так как жирные и углеводные блюда могут способствовать сонливости.

Если чувствуете, что засыпаете, выполните несколько физических упражнений или просто пройдитесь по офису. Это поможет поддержать уровень бодрствования. Умывание холодной водой также может временно повысить активность.

Если возможно, перенесите важные задачи, требующие высокой концентрации, на другой день. В день после недосыпа лучше сосредоточиться на менее сложных задачах. Занятие интересной и творческой деятельностью поможет отвлечься от усталости и улучшить продуктивность.

А вот вождение автомобиля следует избегать, чтобы снизить риск ДТП. Если это невозможно, включите энергичную музыку, чтобы поддерживать бодрствование. Наконец, попробуйте сделать короткий дневной сон, например, во время обеденного перерыва. Даже кратковременный отдых может значительно улучшить продуктивность и концентрацию, резюмировал медик в интервью aif.ru.

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