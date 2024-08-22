«Вопрос к психике». Почему инцелы опасны для общества

Инцелы склонны к насилию над женщинами, они могут быть опасны.

© unsplash

Такие люди ищут виноватых в собственной неспособности найти полового партнёра.

Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказала врач-психотерапевт, сексолог Лариса Никитина.

«Инцелы — это люди, которые невольно воздерживаются от секса. Связано это бывает с разными причинами. Мужчин начинают рассматривать с 26 лет. Если в 26 лет у мужчины не было ни разу секса, то это знак вопроса к его характеристикам и его психическому статусу. Это ни в коей мере не диагноз. В первую очередь большая проблема именно мужчин — они обвиняют женщин. Сказать, что все инцелы ботаники, похожие не пойми на кого, в очках с толстой роговой оправой — это не так. Это внутреннее состояние. Чем опасны инцелы: они могут призывать к насилию над женщинами. У женщин недовольство никогда не направлено наружу — оно направлено внутрь себя, а мужчины начинают выплёскивать это наружу. Опасно, когда они собираются в группы, они начинают подогревать, инициировать друг друга. Если люди собираются в какие-то группы, значит, у них что-то внутри не очень понятно и правильно. Когда у человека всё хорошо, ему не нужны никакие дополнительные сообщества».

Ранее в Санкт-Петербурге арестовали блогера Алексея Поднебесного. 46-летнего уроженца Нижнего Новгорода подозревают в педофилии. Главк СКР по Санкт-Петербургу сообщил, что, по предварительной версии, 2 августа мужчина в ТЦ на Невском проспекте совершил развратные действия в отношении 15-летней девочки. На следующий день он вступил с ней в половую связь без применения насилия.

До этого в правоохранительные органы с просьбой проверить блогера обратилась глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Алексей Поднебесный называет себя лидером движения инцелов. Последователи этой субкультуры утверждают, что не могут найти полового партнёра из-за личных качеств.