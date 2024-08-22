Психолог объяснил, почему людей привлекают распродажи

Порой люди покупают не то, что им на самом деле нужно, тратя больше денег, чем планировали. В чем причины подобного поведения? Об этом рассказала клинический и телесный психолог, сертифицированный DBT-терапевт, дипломированный специалист по Бодинамике (BFT) и мультимодальной терапии Юлия Харитонова, сообщает Daily Moscow.

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Как стало известно, россияне ежегодно тратят значительные суммы на вещи, которые им не нужны. К примеру, средний россиянин тратит около 30 тысяч рублей в год на одежду, которую не носит. При этом отмечается, что люди зачастую используют покупки, чтобы выразить свою индивидуальность, подчеркнуть статус и финансовые возможности.

Однако импульсивные покупки являются серьезной проблемой, способной привести к долгам и кредитам, подчеркнула психолог. К тому же, они не смогут решить психологические трудности. От шопинга на короткое время поднимется настроение, но затем оно вновь упадет. В связи с этим психолог рекомендует в первую очередь заниматься своей самооценкой и чувством уверенности.