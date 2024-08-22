Как мотивировать мужчину зарабатывать больше: инструкция для женщин

Каким бы ни был доход, денег никогда не бывает достаточно. Особенно если речь идет о содержании семьи, где есть несколько детей. Ошибочно полагать, что ответственность и роль добытчика лежит лишь на мужчине. Женщина может не только самостоятельно делать вклад в бюджет, но и мотивировать своего партнера двигаться к лучшей жизни. О том, как вдохновлять своего мужчину на финансовые подвиги, нам рассказала психолог, коуч Александра Яковлева.

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1. Все ограничения в голове

И это действительно так. Мы можем часто наблюдать людей, к которым деньги приходят, на первый взгляд, по их желаниям. В то время как другие имеют порой по две работы и все равно не могут выйти за рамки существующего дохода. Наш эксперт советует, в первую очередь, обратить внимание на этот момент. Подумайте, есть ли в вашей голове или голове партнера установка, что большие деньги — зло? А такого подхода придерживается больше людей, чем вы думаете. Пока вы оба не проработаете данный подход к деньгам, новые источники дохода не встретятся на пути вашей пары.

2. Распределение обязанностей

Не секрет, что в большинстве российских пар на мужчине лежит лишь ответственность за основной доход, а женщине, помимо работы, приходится заниматься и домашними делами, и ухаживать за детьми, и заниматься планированием. Не слишком ли много вы на себя берете? По логике мужчины, если женщина справляется с таким объемом задач и ее все устраивает, то ему самому не имеет смысла что-то менять и к чему-то стремиться, например, к повышению дохода, чтобы вы могли позволить себе помощницу по хозяйству.

3. Борьба со стрессом

Большинство мужчин пребывают в перманентном стрессе. Он сильного пола так много ждут работодатели и близкие люди, что справиться с таким давлением не может ни одна психика. Задача партнерши — помочь своему мужчине найти баланс. Это особенно важно, если вы оба стремитесь повысить свой доход и мужчина действительно готов на большие перемены, а они, как известно, — самый большой источник стресса. Вы можете предложить ему посильную помощь и дайте понять, что вы всегда на его стороне, какое бы решение он ни принял.

4. Никакой критики

Ничто так не убивает желание что-то начать, как критика важного для тебя человека. Большие изменения требуют моральных сил и не терпят спешки, многие женщины в этот момент начинают обвинять партнера в бездействии и критикуют уже приложенные усилия. Наш эксперт предупреждает — такой подход приводит лишь к серьезным, затяжным конфликтам и уж точно не помогает сконцентрироваться на цели, а для мужчины очень важно определить цель и планомерно к ней идти.