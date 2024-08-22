Эксперт назвал четыре причины отсутствия оргазма у мужчины

Мы много говорили о женском оргазме и о том, как непросто он дается женщинам. Кажется, у мужчин любой контакт заканчивается оргазмом, однако, статистика по клиентам сексологов говорит об обратном — примерно треть современных мужчин испытывают проблемы с эякуляцией. Мы поговорили с секс-гуру Ильей Панченковым, который рассказал о возможных причинах отсутствия мужского оргазма.

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1. Влияние порнографии

Основная аудитория фильмов для взрослых — мужчины. Но если подавляющая часть увлекается контентном для взрослых в качестве развлечения, то для некоторых представителей сильного пола порнография превращается в зависимость. По словам нашего эксперта, мужчина может настолько оторваться от реальности, что настоящая женщина и реальный половой акт с ней может стать настоящей катастрофой. Мужчина просто не сможет как минимум возбудиться, как максимум — испытать оргазм в реальности. Если вы знаете о подобном увлечении вашего партнера и замечаете, что просмотр подобного контента начинает сказываться на вашей сексуальной жизни, поговорите со своим мужчиной и при необходимости обратитесь к специалисту.

2. Прием препаратов

Мужчины не любят лечиться, и принимают лекарства, если уж совсем прижмет. Кстати, далеко не каждая женщина знает, что ее партнер получает препараты по рецепту. Некоторые виды медикаментов могут оказывать крайне негативное влияние на половую систему, снижая либидо или же ухудшая качество эрекции. Больше всего влияния на возбуждение оказывают антидепрессанты, лекарства от давления, некоторые мочегонные средства и нейролептики. Проблемы с достижением оргазма нередко могут быть связаны с неправильно подобранной дозой таких препаратов.

3. Влюбленность

Да-да, сильная влюбленность в партнера может стать причиной временной аноргазмии. Все дело в том, что сильное волнение при встрече с объектом обожания, может сыграть с мужчиной злую шутку — процесс может прерваться, так и не начавшись. Как правило, такие проблемы возникают на раннем этапе отношений и довольно быстро проходят. Если же этого не произошло, стоит обратиться за помощью к сексологу.

4. Воспаление

Не все болезни четко проявляются. Такие недуги, как везикулит или простатит успешно скрываются и мужчина может узнать об их существовании лишь на приеме врача после сдачи анализов. Как понять, что половая система требует внимания? Снижение ощущений во время секса, трудности с достижением оргазма и боль во время полового акта должны насторожить вашего партнера.