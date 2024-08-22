Эксперт рассказал, как не разочароваться в интернет-знакомствах

Коуч ДеАлто: интернет-знакомства требуют развитого эмоционального интеллекта. Ряд экспертов в последнее время отмечают снижение интереса у людей к знакомствам онлайн. Во многом потому, что это занятие утомительно: выбор кандидатов будто бы большой, но найти кого-то подходящего весьма непросто. Из-за этого многие разочаровываются в таком способе обзавестись отношениями. Что можно с этим сделать?

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Как не разочароваться в онлайн-знакомствах

Эксперт по коммуникациям Рэйчел ДеАлто рассказала, о чём нужно помнить, когда ищешь свою вторую половинку в интернете, чтобы не забросить поиски раньше времени.

Не соглашайтесь на меньшее

Заранее составьте список из четырёх основных качеств, наличие которых обязательно для вашего потенциального партнёра. Причём это должны быть не физические параметры, а например, интеллект, щедрость, доброта и т.п. Всегда держите их в голове и не соглашайтесь на меньшее, сказала эксперт порталу HypeBae.

Знайте свои возможности

Кто-то ходит на три свидания в день и чувствует себя хорошо, а другого такой график быстро вымотает. Эксперт посоветовала не переусердствовать со свиданиями, быть избирательными и искать тех, с кем действительно захочется проводить время.

Сохраняйте позитивный настрой

На сайты знакомств все приходят с разными целями, и далеко не всегда это — серьёзные отношения. Однако взаимодействие с людьми, с которыми вы не сходитесь в целях, не должно убивать в вас надежду встретить своего человека, отметила ДеАлто.

Важно переключаться с негативных мыслей. Заведите себе ритуал каждое утро и перед свиданием повторять: «Я заслуживаю любви», рекомендовала эксперт.

Развивайте эмоциональный интеллект

Опросы показывают, что для людей, сидящих в приложениях для знакомств, эмоциональная зрелость, открытость и доброта потенциального партнёра оказались важнее физической формы. Показывайте свою доброту и эмоциональный интеллект не только в профиле, но и на свиданиях заключила ДеАлто.

Ранее семейный психолог Лидия Гордеева дала советы, как правильно составить анкету для сайта знакомств.