Психолог объяснил, как отношения увеличивают достаток мужчины

Ученые МГУ поделились интересным исследованием о взаимосвязи брака и дохода супругов. Зарплата мужчины, официально зарегистрировавшего отношения, за год в среднем вырастает на 5140 рублей. Положительно на этот показатель влияет и начало совместного проживания со второй половинкой: в этом случае доход растет на 4,8 процента. При этом достаток женщины с рождением каждого ребенка снижается на три процента. Психолог Евгений Фомин в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, как отношения влияют на доход влюбленных.

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Эксперт объяснил, что после женитьбы мужчина берет на себя ответственность за другого человека. Это ощущение приводит его к еще большему психологическому созреванию. Мужчина осознает, что теперь он — ответственный за партнершу и должен обеспечить базовые потребности не только для себя, а для двоих или большего количества людей.

«Естественно, это сублимируется в работу. Он становится более сфокусированным и целеустремленным. Мужчина, у которого не произошла так называемая сепарация, которому не нужно обеспечивать других людей, у него разные хобби, женщины, возможно, и связь с родителями с точки зрения ребенка — его доход остается на том же уровне, который ему больше подходит», — рассказал психолог.

Если мужчина одинок, он сам по себе, то ему нужно меньше денег, поскольку и его расходы не растут. А семья подразумевает, что ему нужен больший заработок, чтобы закрыть больше потребностей.

«"Вторая половинка" тоже является своеобразным мотиватором для мужчины. Потому что она чувствует себя востребованной, реализованной как женщина и мать. Хочется видеть примеры этой реализации, и она просит приобрести разные маркеры статуса (сумка, телефон, машина). И мужчина начинает думать, как ему на это заработать», — добавил Фомин.

Специалист отмечает, что изменение статуса от одинокого мужчины до человека, который несет ответственность за нескольких людей, влияет на успешность мужчины — она растет. В том числе он проходит сепарацию с родителями.

«Когда мужчина женится, он встает в рулевую позицию. В ней он уже не сын, который может быть капризным и что-то не делать, потому что не хочется, не стремиться к чему-то большему, потому что просто не нужно. Выходя из этой позиции и меняя отношения с родителями, он получает определенную психологическую зрелость. И это выливается в материальный результат», — пояснил психолог.

Почему же тогда у женщин с рождением каждого ребенка доход падает на три процента? По словам эксперта, безусловно, на ее достаток влияет декрет. Когда женщина уходит в него, работодатель платит ей по закону процент от зарплаты. И даже если она уходит в декрет на короткий срок, то ее фокус внимания все равно сосредоточен больше на ребенке, по крайней мере, пока он маленький, считает эксперт.

«Это и забота о детях, и их режим (они могут не спать ночью, у них могут резаться зубы, болеть живот). Естественно, мама и днем и ночью с ребенком, плотно к нему привязывается и застревает в своем развитии — не учится, не работает. Это тоже не дает возможности улучшить свои финансовые показатели», — отметил собеседник «ВМ».

Несмотря на это, отношения в семье или пока еще не поженившейся паре существенно влияют на ее доход. Негатив между влюбленными может вызывать определенные эмоциональные реакции — страх, гнев, тревогу.

«Это дисфункциональные эмоции, которые реализуются в определенном поведенческом паттерне. То есть если партнер будет постоянно ощущать тревогу или страх, то и поведение его будет соответствующим», — предупредил психолог.

Когда в паре назрел конфликт и он порождает такие эмоции, оба партнера могут стать резкими, ссориться с другими людьми или ощущать неустойчивость своего положения, в том числе с точки зрения своего места как работника.