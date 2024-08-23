Психолог подсказал простой лайфхак, как перестать опаздывать

Всегда приходить вовремя — не ваша сильная сторона? Возможно, проблема в том, как вы воспринимаете опоздания, считает клинический психолог Лия Кац. Вместо того, чтобы из раза в раз подвергать себя стрессу и обещать себе выйти пораньше в следующий раз, попробуйте рассмотреть ситуацию с точки зрения упущенной выгоды.

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«Одна из самых недооцененных форм ухода за собой — это предоставление себе дополнительного времени, чтобы на месте расположиться с комфортом. Дополнительные пять минут меняют весь опыт и помогают избавить вашу нервную систему от вынужденной реакции "бей или беги"», — объяснила эксперт в личном блоге Инстаграм (запрещен в РФ).

Попробуйте начать приходить за 15-30 минут, советует психолог, и, возможно, вы больше не захотите пропускать это драгоценное время для погружения в контекст без стресса. Заметим, что вышеупомянутая реакция организма на стресс не проходит бесследно для самочувствия. Когда «угроза» миновала, организм испытывает общее истощение. Более того, продолжительный стресс может подавлять иммунную систему, что приводит к различным недугам.