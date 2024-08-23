Врач объяснил, как снизить риск депрессии

Офтальмолог Михаил Коновалов раскрыл россиянам способ снизить риск депрессии. В эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале специалист заявил, что пробуждение на час раньше обычного снижает риск возникновения психического расстройства. Выпуск доступен на Rutube.

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«Ученые доказали, что, если человек просыпается на один час раньше обычного, это снижает риск депрессии на 23 процента», — рассказал Коновалов.

По словам медика, в 2021 году в Китае было проведено исследование, в котором приняли участие около 700 тысяч человек. В результате выяснилось, что люди, которые просыпаются раньше, намного реже сталкиваются с депрессией.

Специалист добавил, что жаворонки лучше адаптированы к нормальному ритму жизни, если сравнивать с совами.

«У полуночников риск депрессии в два раза больше», — заключил врач.

Ранее врач общей практики Александр Мясников раскрыл способ борьбы с депрессией без таблеток. Врач посоветовал тем, кто столкнулся с этим расстройством, заниматься физической активностью.